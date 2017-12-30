الرئيس الأميركي يستنكر اعتقال المتظاهرين في إيران

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الجمعة باعتقال متظاهرين في إيران، محذرا طهران بأن "العالم يراقب"، في وقت تجددت فيه الاحتجاجات في مدينة مشهد.

وتم اعتقال 52 شخصا خلال تظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني كبريات مدن إيران، احتجاجا على التضخم والبطالة. غير أن المتظاهرين الذين تتهمهم الحكومة الإيرانية بالارتباط بالمعارضة، نزلوا مجددا إلى الشارع الجمعة رافعين شعارات معادية للرئيس حسن روحاني.

وكتب ترامب على تويتر "تقارير كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين إيرانيين سئموا فساد النظام وإهداره لثروات الأمة من أجل تمويل الإرهاب في الخارج".

وتابع "يجدر بالحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم. العالم يراقب".

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2017

وينتقد الرئيس الأميركي بشكل متكرر إيران منددا بـ"نظام متعصب" وبالاتفاق النووي الموقع بين الدول الست الكبرى وطهران والذي رفض الإقرار بالتزام طهران به.

وفرقت الشرطة الإيرانية الجمعة متظاهرين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمنشاه في غرب البلاد، وذلك بعد يوم على احتجاجات في مشهد ضد سياسات طهران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن نحو 300 متظاهر رددوا شعارات بينها "المعتقلون السياسيون يجب الإفراج عنهم" و"الحرية أو الموت"، مشيرة إلى تورط بعضهم في تخريب ممتلكات عامة.

ومن الشعارات أيضا وفق "المجلس الوطني لللمقاومة في إيران" وهو تجمع يضم منظمات وأفراد معارضة للنظام الإيراني، "الموت للدكتاتور" و"الخبز، الوظيفة، الحرية".