ترامب: نتعهد بمحاسبة النظام الإيراني والحرس الثوري

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة تتعهد بالاستمرار في "محاسبة الحرس الثوري والنظام الإيراني على تنفيذ هجمات سيبرانية في الخارج وعلى قمع المواطنين الإيرانيين المحتجين على استبداد حكومتهم في الداخل"، وذلك في بيان هنأ فيه المحتفلين بعيد النوروز.

ووصف ترامب الحرس الثوري بـ "جيش معاد" للإيرانيين "يسرق من الشعب الإيراني لينفق على الإرهاب في الخارج".

وقال ترامب إن الحرس الثوري أنفق منذ 2012 ما يزيد على 16 مليار دولار "لدعم نظام (بشار) الأسد ومسلحين وإرهابين في سورية والعراق واليمن".

وأوضح أنه بالمقابل أصبحت الأسرة الإيرانية أفقر بنسبة 15 بالمئة مما كانت عليه قبل عشر سنوات.