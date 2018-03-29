1.5 تريليون دولار.. تفاصيل خطة ترامب للبنية التحتية

كشف البيت الأبيض الخميس تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة، حسب بيان رسمي.

وتواجد ترامب الخميس في أوهايو حيث ألقى خطابا أمام عمال البناء في الولاية حول خطته المقترحة والتي تنتظر مناقشة وموافقة الكونغرس عليها.

ووفق بيان البيت الأبيض، هذه أبرز ملامح الخطة، التي ستكلف "إنفاقا فدراليا حجمه 200 مليار دولار" أميركي وستجلب استثمارات قدرها "تريليون ونصف تريليون دولار على الأقل":