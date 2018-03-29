1.5 تريليون دولار.. تفاصيل خطة ترامب للبنية التحتية

كشف البيت الأبيض الخميس تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة، حسب بيان رسمي.
وتواجد ترامب الخميس في أوهايو حيث ألقى خطابا أمام عمال البناء في الولاية حول خطته المقترحة والتي تنتظر مناقشة وموافقة الكونغرس عليها.
ووفق بيان البيت الأبيض، هذه أبرز ملامح الخطة، التي ستكلف "إنفاقا فدراليا حجمه 200 مليار دولار" أميركي وستجلب استثمارات قدرها "تريليون ونصف تريليون دولار على الأقل":
- 100 مليار ستخصص لبرنامج حوافز لجذب استثمارات إضافية من الولايات والحكومات المحلية والقطاع الخاص.
- 50 مليار سيتم توجيهها لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية في المناطق الريفية.
- 20 مليار لتشجيع مشروعات البنية التحتية الجريئة والتحويلية.
- 20 مليار ستذهب لتوسيع تمويل مشاريع البنية التحتية.
- 10 مليارات ستخصص لصندوق رأس مال متجدد يساعد على تقليص تأجير الأصول الفدرالية غير الفعال.
- سيضع المقترح القرار بيد الولايات والإدارات المحلية فيما يتعلق بالبنية التحتية، بما يسمح لها بالاستثمار فيما يخدم احتياجات مجتمعاتها.
- سيلغي المقترح العوائق التنظيمية وسيسرع إجراءات التراخيص.