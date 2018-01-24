ترامب يرفع قيمة خطته لاستثمارات البنية التحية

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن خطته للمساعدة في إعادة تشييد البنية التحتية للولايات المتحدة سينتج عنها استثمارات إجمالية بقيمة 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وهو رقم أكبر مما أعلنه في السابق.

وأبلغ ترامب تجمعا لرؤساء البلديات في البيت الأبيض أن الخطة، التي سيعلن عن بعض تفاصيلها في خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع القادم، "من المرجح أن تبلغ (قيمتها) في نهاية المطاف حوالي 1.7 تريليون دولار".

وكان ترامب قد قدر في السابق قيمة الخطة، التي من المتوقع أن تتضمن مزيجا من الاستثمارات الاتحادية والمحلية، بتريليون دولار فقط.