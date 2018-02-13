ترامب عن اتفاق بشأن الهجرة: إنها الفرصة الأخيرة

دعا الرئيس دونالد ترامب في تغريدة الثلاثاء، الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إلى التوصل لاتفاق بشأن الهجرة من أجل حماية آلاف المهاجرين الذين أتوا إلى البلاد وهم أطفال، وقال "إنها الفرصة الأخيرة".

وكتب الرئيس "أليس عظيما أن نتمكن أخيرا، بعد كل هذه السنوات، من حل معضلة DACA "، في إشارة إلى برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة".

وكتب أنها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق "ولن تكون هناك فرصة أخرى":

Negotiations on DACA have begun. Republicans want to make a deal and Democrats say they want to make a deal. Wouldn’t it be great if we could finally, after so many years, solve the DACA puzzle. This will be our last chance, there will never be another opportunity! March 5th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2018

والبرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يوفر الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لعشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من أصول لاتينية.

وكان الرئيس ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي إلغاء العمل به لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى آذار/مارس المقبل من أجل إعداد حل دائم.

واقترح ترامب توفير مسار لهؤلاء الأشخاص للحصول على الجنسية الأميركية، مقابل أن يوافق الديموقراطيون في الكونغرس على إجراءات أمنية لمنع الهجرة غير الشرعية، من بينها بناء جدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية.