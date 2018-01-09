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من أميركا

ترامب يدعو إلى حل غير حزبي لملفات الحدود والهجرة

ترامب خلال الاجتماع بالمشرعين

دعا الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري للتوصل إلى حل مشترك من أجل حماية آلاف المهاجرين غير المسجلين من الترحيل ومن أجل توفير إجراءات حماية الحدود التي يطالب بها.

وخاطب ترامب مشرعين خلال اجتماع معهم في واشنطن قائلا "سيتعين عليكم أن تجدوا حلا وإذا فعلتم سأصدق على هذا الحل".

إلا أنه أشار إلى أن ذلك الحل يجب أن يتضمن الجدار الذي وعد خلال حملته الانتخابية ببنائه على الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك، وأضاف "من دون جدار، لا يوجد أمن".

وتسعى إدارة ترامب إلى إجراء تغييرات تشريعية في نظام الهجرة، ومن بينها ما يتعلق ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA) الذي يسمح للذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية وهم أطفال بالحصول على تصاريح إقامة للعمل أو الدراسة.

وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي ستيني هوير إن هناك خلافات مع إدارة الرئيس ترامب والجمهوريين حول كيفية تحقيق الأمن على الحدود إلا أنه أعرب عن رغبته في العمل على تشريعات مشتركة في هذا الملف.

ومن المقرر أن يبدأ مشرعون من الحزبين الأربعاء سلسلة من الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق على إصلاح نظام الهجرة.

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