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من أميركا

ترامب يدعم تسليح معلمين

الرئيس دونالد ترامب

تعهد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء باتخاذ خطوات لتشديد الفحوصات حول خلفية مشتري الأسلحة بعد هجوم بإطلاق النار شهدته مدرسة ثانوية في فلوريدا قبل أسبوع وأدى إلى مقتل 17 شخصا بينهم طلاب ومدرسون.

وقال ترامب خلال اجتماع حول أمن المدارس حضره ستة طلاب من مدرسة ستونمان دوغلاس الثانوية: "لن يكون الأمر مجرد حديث كما كان في السابق".

وأضاف أنه يدعم مقترح تسليح بعض المعلمين والعاملين بالمدارس حال حصولهم على تدريبات خاصة بذلك.

وكان ترامب وقع الثلاثاء مرسوما رئاسيا يكلف وزير العدل جيف سيشنز بوضع قوانين تحظر استخدام وبيع أجهزة تحول البنادق إلى سلاح رشاش، كالذي نفذ به المهاجم الاعتداء في فلوريدا.

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