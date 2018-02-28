ترامب يبحث مع بن سلمان وبن زايد سبل التصدي لأنشطة إيران

بحث الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حسب بيان للبيت الأبيض الثلاثاء.

وأضاف البيان أن ترامب أثنى على قيادة بن سلمان في إبراز سبل تحسين قدرات دول مجلس التعاون الخليجي على التصدي للأنشطة الإيرانية وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين.

واتفق الطرفان على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في تخفيف حدة التهديدات الإقليمية وضمان الاستقرار لاقتصاد المنطقة.

وبحث الرئيس الأميركي أيضا في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قضيتي إيران والحرب على الإرهاب، حسب البيان.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو من الماضي بتهمة دعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.