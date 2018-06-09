قمة مجموعة السبع.. ترامب يدعو إلى 'تجارة عادلة'

قال الرئيس دونالد ترامب إنه أجرى سلسلة من الاجتماعات الناجحة خلال قمة مجموعة السبع في كندا، ناقش فيها الحاجة إلى تجارة "عادلة وتبادلية"، وسبل مواجهة التهديد الإيراني.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي إنه أبلغ قادة العالم بأن الولايات المتحدة ستتخذ أي خطوات ضرورية لمنع ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة.

وكانت واشنطن فرضت مؤخرا تعريفة جمركية على وارداتها من الألمونيوم والصلب.

واقترح الرئيس الأميركي خلال إحدى جلسات القمة إلغاء الرسوم الجمركية كليا في التبادل التجاري بين دول المجموعة​.

وقال الرئيس الأميركي إنه سيغادر قريبا إلى سنغافورة "في مهمة سلام" يلتقي فيها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة تاريخية.

وأكد ترامب أن دول المجموعة ملتزمة بوضع حد لطموحات طهران.

شاهد المؤتمر الصحافي للرئيس ترامب: