تحالفات قديمة وجديدة.. سياسة ترامب الخارجية في عام

"سنعزز تحالفاتنا القديمة وسنشكل أخرى جديدة وسنوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتشدد والذي سنمحيه من على وجه الأرض"، كانت هذه كلمات الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير في مراسم تنصيبه.

وخلال العام الماضي، سعى ترامب لتنفيذ هذا على أرض الواقع.

هذه أبرز القرارات والتحركات التي قام بها ترامب في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لواشنطن:

- بعد ثلاثة أيام من التنصيب وجه ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ" التجارية والتي سعت لإلغاء التعريفات الجمركية بين الدول الـ 12 الأعضاء.

الولايات المتحدة كانت قد وقعت على الاتفاقية قبل نحو عام على انتهاء حكم الرئيس السابق باراك أوباما، ومثل الانسحاب منها أول خطوات ترامب لتغيير السياسة الخارجية الأميركية.

- في 27 كانون الثاني/يناير وقع ترامب على قرار رئاسي بمنع مواطني ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا من دخول الولايات المتحدة لثلاثة أشهر وكذلك وقف استقبال لاجئين من سورية.

لاحقا سيتم إضافة دولتين للقائمة ويمحى السودان منها لتصبح الدول المعنية بالقرار هي: ليبيا وسورية وإيران واليمن والصومال وتشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية. ويواجه القرار منازعات قضائية حول تنفيذه.

- في مطلع نيسان/أبريل وجه الرئيس أحد أول رسائله القوية تجاه أزمة كوريا الشمالية حيث قال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" إن الولايات المتحدة ستتصرف منفردة حال لم ترغب الصين في "حل (مشكلة) كوريا الشمالية".

- قبل ساعات من لقاء مرتقب للمرة الأولى مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أمر ترامب في 7 نيسان/أبريل بتنفيذ قصف صاروخي لقاعدة جوية للنظام السوري ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية نفذته قوات النظام استهدف مدنيين سوريين.

- في الثالث من أيار/مايو وبعد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعد ترامب بالتوصل لاتفاق سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

- في 18 أيار/مايو أبلغ البيت الأبيض الكونغرس باعتزام الرئيس مراجعة مشاركة واشنطن في اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة (نافتا) مع كل من المكسيك وكندا.

وتحكم الاتفاقية التبادل التجاري بين الدول الثلاث، منذ سريانها في كانون الثاني/يناير عام 1994.

- قبل أيام من انقضاء الشهر ذاته بدأ ترامب أولى رحلاته الخارجية كرئيس بزيارة إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

- مع أول أيام حزيران/يونيو أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، مشيرا إلى أن بلاده ستعيد التفاوض للحصول على معاملة منصفة للمصالح الأميركية ولدافعي الضرائب.

- بعد اندلاع أزمة مقاطعة أربع دول عربية لقطر في حزيران/يونيو، دعى ترامب الدوحة لوقف تمويل الإرهاب.

- وقع ترامب في 16 من الشهر ذاته على اتفاق يشكل سياسة جديدة لواشنطن بشأن كوبا تلغي عمليا التقارب الذي حدث في عهد أوباما.

- في تموز/يوليو التقى الرئيس ترامب للمرة الأولى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجموعة الـ 20 في ألمانيا.

- ردا على تهديد كوري شمالي بضرب جزيرة غوام، توعد ترامب في آب/أغسطس النظام الكوري الشمالي بـ "النار والغضب".

- في 21 آب/أغسطس، فتح ترامب الطريق أمام نشر آلاف الجنود الأميركيين الإضافيين في أفغانستان معلنا عن استراتيجية جديدة لواشنطن هناك.

- قبيل خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر انتقد ترامب بيروقراطية المنظمة الأممية، داعيا إلى إصلاحها.

- أعلن ترامب في تشرين الأول/أكتوبر سحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة كاشفا عن استراتيجية جديدة تجاه طهران.

- في الشهر التالي قام ترامب بجولة آسيوية زار فيها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين مشددا على سياسة "أميركا أولا" فيما يتعلق بالتجارة عبر المحيط الهادئ.

- وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا أن الخطوة تأخرت كثيرا فيما يتعلق بتعزيز عملية السلام.