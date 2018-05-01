ترامب يؤجل فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم

مدد الرئيس دونالد ترامب أجل الإعفاءات الجمركية المؤقتة الممنوحة لواردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لغاية الأول من حزيران/ يونيو.

وكان ترامب قد فرض في الثامن من آذار/ مارس رسوما جمركية باهظة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بلغت نسبتها 25 في المئة على الصلب و10 في المئة على الألومنيوم.

وفي نهاية الشهر ذاته منح صادرات الاتحاد الأوروبي من هذين المعدنين إعفاء من الرسوم الجمركية لفترة مؤقتة تنتهي في الأول من أيار/ مايو.

وفي 2017 صدّرت أوروبا إلى الولايات المتحدة ما قيمته 5.3 مليار دولار من الصلب و1.1 مليار دولار من الألومنيوم.