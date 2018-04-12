ترامب يبحث مع أردوغان الأزمة في سورية

بحث الرئيس دونالد ترامب في اتصال هاتفي الأربعاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأزمة في سورية، حسب ما ذكر البيت الأبيض في بيان.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.

وقالت الرئاسة التركية إن ترامب وأردوغان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سورية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد أن وجه ترامب تحذيرا إلى روسيا بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

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وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي إلى جانب الولايات المتحدة.