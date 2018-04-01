ترامب: لا اتفاق بشأن برنامج DACA بعد اليوم

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد في تغريدة على تويتر إنه لن يتم إبرام صفقة لإضفاء الصبغة القانونية على صغار المهاجرين المعروفين بالحالمين في برنامج (داكا).

وأضاف ترامب أن الحدود الأميركية المكسيكية تزداد خطورة.

وتابع ترامب قائلا: "ضباط حماية الحدود لا يُسمح لهم بأداء مهامهم على الحدود بسبب تلك القوانين الليبرالية (الديمقراطية) السخيفة مثل قانون الاحتجاز ثم الإفراج. الأمور تزداد خطورة. قوافل قادمة. لا بد أن يلجأ الجمهوريون للخيار النووي لإقرار قوانين مشددة الآن. لا اتفاق داكا بعد اليوم".

وتأسس برنامج داكا عام 2012 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وطالب ترامب بإلغائه في الخريف الماضي.

ويستهدف البرنامج الأفراد الذين وصلوا أطفالا إلى الولايات المتحدة بصحبة آبائهم ولم يسجلوا كمهاجرين.