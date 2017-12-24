في عيد الميلاد.. هذه أمنية ترامب

عشية عيد الميلاد، كشف الرئيس دونالد ترامب عن أمنيته قبيل حلول العام الجديد.

وقام ترامب الأحد بالرد على اتصالات هاتفية من أطفال أميركيين حول ما يتمنون الحصول عليه من "سانتا كلوز".

وفي حديث مع طفل يدعى رايان قال الرئيس: "لقد حصلنا على الرخاء، والآن نريد السلام في البلاد".

وكانت أمنية رايان هي أن تعود جدته من المستشفى إلى المنزل، حسب ما نقل الصحافيون الذين استمعوا إلى ردود الرئيس.

وتلقى ترامب اتصالات الأطفال في منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا حيث يقضي عطلته الشتوية قبل أن يعود لممارسة مهام عمله من واشنطن في الأول من العام المقبل.

وتلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بدورها عددا من مكالمات الأطفال.

وكان الرئيس وجه كلمة لممثلي أفرع الجيش الأميركي في وقت سابق الأحد قال لهم فيها بمناسبة عيد الميلاد: "قلوب كل الأميركيين تشكركم ونحن نسأل من الله أن يرعاكم وأسركم".