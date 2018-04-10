ترامب يتفرغ لبحث الرد الأميركي على نظام الأسد

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب ألغى جولة مقررة إلى أميركا اللاتينية في وقت تنظر إدارته في رد على هجوم دوما الكيميائي في سورية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سارة ساندرز إن الرئيس سيتغيب عن قمة الدول الأميركية الثامنة التي تستضيفها ليما عاصمة بيرو، ولن يتوجه إلى كولمبيا كما كان مقررا.

وأضافت أن نائب الرئيس مايك بنس سيقوم بالرحلة بناء على طلب ترامب، مشيرة إلى أن الأخير "سيظل في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأميركي في سورية ولمتابعة التطورات حول العالم".

وأفاد مسؤول أميركي لـ"الحرة" بأن الرئيس ترامب "يعقد اجتماعات مكثفة وأن القرار بشأن الرد على هجوم دوما قد يتخذ في أي لحظة".

وكان مقررا أن يبدأ الرئيس ترامب رحلته الخارجية الجمعة.

وبدأ الرئيس الأميركي وفريقه للأمن القومي الاثنين سيناريوهات ضربة عسكرية محتملة في سورية ضد نظام الأسد ردا على هجوم كيميائي في دوما مساؤ السبت حصد أرواح عشرات المدنيين.

وكان مسعفون ومنظمات طبية تعمل في سورية قد أفادوا بتعرض دوما حيث آخر جيب لفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، لهجوم بغازات سامة وغاز الكلور. وأظهرت صور ومقاطع فيديو ضحايا يعانون من حالات اختناق وأعراض أخرى تشبه إلى حد كبير معاناة مدنيين في مدن أخرى في سورية استهدفت بأسلحة كيميائية في السابق.

وقال اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة الدولي إن 60 شخصا على الأقل قضوا في هجوم دوما بينما تجاوز عدد المصابين الألف، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.