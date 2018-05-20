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من أميركا

ترامب يطالب بتحقيق حول مراقبة حملته الانتخابية

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه سيطلب من وزارة العدل النظر في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) قد عمل على مراقبة حملته الانتخابية لأسباب سياسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "أطالب وسأفعل بشكل رسمي غدا، بأن تنظر وزارة العدل في ما إذا كان مكتب التحقيقات الفدرالي أو وزارة العدل (في عهد الرئيس السابق باراك أوباما) قد تسللت في أو راقبت حملة ترامب الانتخابية لأسباب سياسية- وعما إذا كانت أي مطالبات أو دعوات (في هذا الإطار) صادرة عن أشخاص داخل إدارة أوباما".

وبدأ ترامب قبل أيام اتهام وزارة العدل بزرع جاسوس داخل حملته الانتخابية، وهي مزاعم قال رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي إنها قد تكون غير صحيحة، بحسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز".

وكان المفتش العام في وزارة العدل مايكل هاروويتز قد أعلن في آذار/مارس أنه سينظر في ما إذا تمت مراقبة مستشار حملة ترامب الانتخابية السابق كارتر بيج.

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