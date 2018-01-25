ترامب في دافوس حاملا شعار 'أميركا أولا'

وصل الرئيس دونالد ترامب الخميس إلى منتجع دافوس السويسري للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حيث يلقي كلمة الجمعة.

ويسود الترقب بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الـ3000 المشاركين منذ ثلاثة أيام في المنتدى لما سيقوله ترامب في كلمته خلال الحدث الذي لم يحضره رئيس أميركي منذ بيل كلينتون عام 2000.

وعقد الرئيس الخميس مشاورات مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ومحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وعلى جدول أعمال ترامب أيضا وفق وكالة أسوشييتد برس، اجتماع مع مؤسس المنتدى الاقتصادي وحفل عشاء مع قادة عالم الأعمال الأوروبيين.

وتأتي زيارة ترامب بعد أيام على توقيعه على رسوم جمركية جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي الأميركي.

وذكرت الوكالة أن الرئيس لديه رسالة للمنتدى مفادها أن أبواب الولايات المتحدة مفتوحة أمام قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن ترامب مستعد للدفاع عن فكرة أن التعاون الدولي يمكن أن يكون جزءا من أجندته التي تحمل شعار "أميركا أولا".

وكان ترامب قد كتب في تغريدة قبيل مغادرته البيت الأبيض الأربعاء "سأتوجه قريبا إلى دافوس بسويسرا لأقول للعالم كم هي عظيمة أميركا وكيف تسير الأمور فيها. اقتصادنا ينتعش الآن ومع كل ما أقوم به فإنه سيشهد مزيدا من التحسن. بلادنا أخيرا على طريق الفوز من جديد".

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2018

وتأتي الزيارة بعدما أثار وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن مخاوف من حصول حرب في أسعار صرف العملات عندما أعلن الأربعاء أن الدولار الضعيف "جيد" لاقتصاد بلاده، لكنه قال الخميس إنه "لا يشعر بالقلق" إزاء تراجع قيمة العملة الوطنية.

وأدت تصريحات منوشن إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ ثلاث سنوات، ما يصب في مصلحة الصادرات الأميركية.

وكان وزير التجارة الأميركي ويلبور روس قد صرح الأربعاء بأن هناك خلافات تجارية مستمرة منذ زمن، لكن "الفارق اليوم هو أن الولايات المتحدة في موقع هجومي".