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ترامب عن 2017: يا له من عام

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد في رسالة تهنئة بالعام الجديد: "يا له من عام، لقد بدأنا للتو".

وأضاف ترامب في تغريدة: "سويا، سنجعل أميركا عظيمة مجددا، عام جديد سعيد".​

وتضمنت تغريدة ترامب مقطعا احتفاليا يختتم عامه الأول رئيسا للولايات المتحدة، ويعرض لقطات له مع قادة العالم، وزيارته لضحايا الكوارث وإلقاء الخطب.

ويقضي الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية في بالم بيتش، بفلوريدا، حيث يقع منتجع مار آلاغو.

وقال البيت الابيض إن ترامب اطلع على التدابير الأمنية للعام الجديد في جميع أنحاء البلاد وسيواصل رصد هذه الجهود.

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