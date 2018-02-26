السفر يغير الأفكار.. كيف يحدث ذلك؟

أغادير حريرات شابة أردنية تبلغ من العمر 32 عاما. لطالما حلمت بالسفر وحققت حلمها للمرة الأولى قبل أشهر قليلة، عندما سافرت إلى العاصمتين الفرنسية باريس، والبلجيكية بروكسل. قضت فيهما أسبوعا، كان كفيلا بتغيير الكثير من أفكارها.
قبل سفرها، كانت تعتقد أن الدولة يجب أن يكون لها هوية دينية. كانت قناعاتها السابقة أن "الدين هو الحل لأي مشكلة".
اليوم، تتبنى أغادير فكرا مغايرا. باتت مقتنعة بأنه "من الممكن أن نعيش في دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة".
خلال رحلتها، تعاملت الشابة مع أشخاص من قوميات وأعراق وديانات مختلفة، يعيشون بشكل مشترك في دول أوروبية، ويتقبلون بعضهم البعض دون تعقيدات. ساهم ذلك في تعزيز وجهة نظرها الجديدة نحو مدنية الدولة وتقبل الآخر.