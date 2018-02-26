السفر يغير الأفكار.. كيف يحدث ذلك؟

أغادير حريرات شابة أردنية تبلغ من العمر 32 عاما. لطالما حلمت بالسفر وحققت حلمها للمرة الأولى قبل أشهر قليلة، عندما سافرت إلى العاصمتين الفرنسية باريس، والبلجيكية بروكسل. قضت فيهما أسبوعا، كان كفيلا بتغيير الكثير من أفكارها.

قبل سفرها، كانت تعتقد أن الدولة يجب أن يكون لها هوية دينية. كانت قناعاتها السابقة أن "الدين هو الحل لأي مشكلة".