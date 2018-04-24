المحكمة العليا تنظر في قرار حظر السفر

تنظر المحكمة الأميركية العليا الأربعاء في دستورية ثالث مرسوم رئاسي يمنع بموجبه مواطنو عدد من الدول من دخول الولايات المتحدة.

وتخوض هاواي والجمعية المسلمة في الولاية إلى جانب ثلاثة أفراد، معركة منذ 15 شهرا ضد قرارات حظر السفر التي يشدد الرئيس دونالد ترامب على أنها ضرورية للأمن القومي للبلاد.

وترى الإدارة الأميركية أن الرئيس لديه سلطة دستورية وقانونية واسعة النطاق من أجل حد الهجرة.

وكانت المحكمة العليا قد وافقت في بادئ الأمر على النظر في أمر حظر السفر الثاني الذي أصدره ترامب ومنع دخول مواطني كل من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والسودان. لكنها ردت الدعوى عندما انتهت مدة الحظر قبل موعد النظر فيها.

اقرأ أيضا: أميركا تبدأ بتنفيذ أمر حظر السفر 'بشكل كامل'

وأدرجت في النسخة الثالثة والأحدث لقرار حظر السفر في أيلول/سبتمبر الماضي، وغاب السودان عن القائمة فيما أضيفت كل من تشاد وفنزويلا وكوريا الشمالية، إلا أن الأخيرتين ليستا طرفا في الخلاف الذي تنظر فيه المحكمة العليا.

وفي 10 نسان/ أبريل 2018، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء الحظر المفروض على سفر مواطني تشاد إلى أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم قضاة المحكمة التسعة، وافقوا في كانون الأول/ديسمبر 2017 على السماح بتنفيذ كامل لقرار الرئيس، معلقين بصورة مؤقتة أمرا من المحكمة التاسعة في كاليفورنيا بمنع تطبيقه.