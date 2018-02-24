'لا تلمسني' يفوز بالدب الذهبي

فاز الفلم الروماني Touch Me Not أي "لا تلمسني"، لمخرجته الرومانية أدينا بنتيللي، بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي الدولي، والتي تعتبر أهم جائزة في هذا المهرجان.

اختارت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الألماني توم تيكفير الفلم الذي يروي قصة امرأة لا يمكنها تحمل أن يلمسها أحد، من بين 19 فلما منافسا.

واختارت لجنة التحكيم في ختام فعاليات المهرجان السبت الأميركي ويس أندرسون أفضل مخرج عن فلم الرسوم المتحركة Isle of Dogs.

أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب أنتوني باجون عن دوره في فلم The Prayer، وحصلت آنا برون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فلم The Heiresses.