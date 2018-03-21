هذه الجامعات الأفضل في المنطقة العربية

أصدرت مؤسسة بريطانية معنية بتصنيف الجامعات عالميا قائمتها لأفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية لعام 2018.

واستندت مؤسسة تايمز هاير إديوكيشن في تصنيفها هذا على نتائج وبيانات الجامعات.

وحافظت جامعة الملك عبد العزيز السعودية على مكانتها في المرتبة الأولى، وحلت جامعة خليفة الإماراتية ثانية، بينما جاءت جامعة قطر ثالثة من أصل 32 ضمتها القائمة.

وكان لمصر نصيب الأسد لأفضل الجامعات في شمال إفريقيا، إذ أورد التصنيف تسع من جامعاتها.

والجامعات الخمس الأولى في القائمة جميعها في منطقة الشرق الأوسط، ومعظمها متخصصة في العلوم والتكنولوجيا.

وهذه قائمة بالجامعات الـ20 الأولى ضمن التصنيف:

جامعة الملك عبد العزيز- السعودية (حافظت على ذات الترتيب إذ كانت الأولى أيضا في عام 2017) جامعة خليفة ( أبوظبي)- الإمارات (لم تكن ضمن التصنيف في 2017) جامعة قطر- قطر (صعدت درجتين، إذ كانت في المرتبة الخامسة العام الماضي) جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا- الأردن (ارتقت أربع درجات إذ كانت في المرتبة الثامنة) جامعة الإمارات- الإمارات (كانت سادسة في 2017) الجامعة الأميركية في بيروت- لبنان (كانت السابعة العام الماضي) جامعة الفيصل – السعودية (كانت تاسعة) جامعة الملك سعود – السعودية (تراجعت خمس درجات إذ كانت ثالثة في 2017) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- السعودية (تراجعت سبع درجات إذ كانت ثانية) جامعة بني سويف- مصر (لم تكن مصنفة في عام 2017) الجامعة الأميركية في القاهرة- مصر (كانت في المرتبة 13) الجامعة الأميركية بالشارقة- الإمارات (كانت في المرتبة 14) جامعة الكويت – الكويت (تراجعت ثلاث درجات إذ كانت في المرتبة 10) جامعة الشارقة- الإمارات (لم تكن مصنفة في العام السابق) جامعة السلطان قابوس- عمان (كانت في المرتبة 12) جامعة قناة السويس- مصر (تراجعت خمس درجات إذ كانت في المرتبة 11) جامعة القاهرة- مصر (تراجعت درجة إذ كانت في المرتبة 18) جامعة المنصورة- مصر (صعدت أربع درجات إذ كانت في المرتبة 22) جامعة مراكش قاضي عياض- المغرب (كانت في المرتبة 17) جامعة الملك محمد الخامس (الرباط)- المغرب (كانت في المرتبة 21)

يشار إلى أن معظم الطلاب الأجانب في جامعات السعودية والإمارات يتحدرون من دول في المنطقة مثل سورية واليمن والأردن.

أما بالنسبة لمصر، فإن غالبية الطلاب الأجانب يتحدرون من دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى دول إفريقية مثل نيجيريا والصومال.