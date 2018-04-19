ترامب والعبادي وبن سلمان في قائمة الأكثر تأثيرا في العالم

كشفت مجلة "تايم" الأميركية الخميس عن قائمتها السنوية لأكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم، والتي ضمت لعام 2018 الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

واختارت المجلة الشخصيات في خمسة تصنيفات هي: "الرواد" و"الفنانون" و"القادة" و"الأيقونات" و"العمالقة".

وكتب السناتور الجمهوري تيد كروز لـ "تايم" عن ترامب قائلا إنه "يفعل ما انتخب لأجله: خلخلة الوضع القائم. هذا يرعب أولئك الذين تحكموا في واشنطن لعقود، لكن بالنسبة لملايين الأميركيين فإن مشاهدة حيرة هؤلاء ممتعة".

فيما صاحب اختيار العبادي مقال لمحرر المجلة كارل فيك الذي قال إن رئيس الوزراء العراقي "قاد المقاتلين العراقيين لقصم ظهر جماعة داعش الإرهابية لاستعادة الموصل بعد ثلاث سنوات من سقوطها ومعركة دامت تسعة أشهر قاسية".

كما رافق اختيار ولي عهد السعودية كلمات الناشطة السعودية في حقوق المرأة منال الشريف التي كتبت قائلة إن بن سلمان "يرفع القيود عن النساء ويسمح لنا بشغل وظائف كانت مقتصرة على الرجال وكذلك ممارسة الرياضة وحضور الفعاليات العامة. وفي يونيو سيسمح لنا أخيرا بالقيادة".

وجاءت ضمن اختيارات "تايم" كذلك مقدمة البرامج الأميركية مصرية الأصل هدى قطب بجوار زميلتها سافانا غوثري واللتان أصبحتا في كانون الثاني/يناير الماضي أول امرأتين تقدمان برنامج "توداي" الشهير على شبكة "إن بي سي" الأميركية.