تيلرسون: ندرس فرض قيود على مبيعات فنزويلا النفطية

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأحد إن الولايات المتحدة ما زالت تدرس فرض قيود على مبيعات فنزويلا من النفط.

وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحافي في الأرجنتين إن المسؤولين يعكفون على تقييم تأثير فرض عقوبات نفطية محتملة على المصالح التجارية.

وبلغت مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة في 2017 أدنى مستوياتها منذ عام 1991 متأثرة بالعقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على البلد العضو في أوبك، حسب وكالة رويترز.

وزاد الضغط الدولي على فنزويلا بسبب قرار الحكومة المضي قدما بالانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل تحت ظروف يرى المجتمع الدولي أنها تأتي لصالح الرئيس نيكولاس مادورو.