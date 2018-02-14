تيلرسون: خطة السلام الأميركية في مرحلة متقدمة جدا

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء خلال زيارة للأردن إن خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط تعمل عليها الإدارة الأميركية بلغت "مرحلة متقدمة جدا" وإن الرئيس دونالد ترامب سيقرر متى يعلن عنها.

ووقع تيلرسون أيضا حزمة مساعدات على مدى خمس سنوات تزيد الدعم الأميركي للأردن.

وقال وزير الخارجية الأميركي تعليقا على خطة السلام: "رأيت الخطة... إنها قيد التطوير منذ عدة شهور. تشاورت معهم بشأن الخطة وحددت مجالات نشعر أنها بحاجة لمزيد من العمل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل سفارتها إليها من تل أبيب.

ومن المتوقع أن يزور تيلرسون تركيا أيضا هذا الأسبوع وسط توتر في العلاقة بين واشنطن وأنقرة بسبب العملية التي تشنها تركيا في عفرين.

وقال تيلرسون: "لا تزال تركيا شريكا مهما للولايات المتحدة في حلف الناتو... نحتاج لإيجاد سبيل نواصل من خلاله العمل في نفس الاتجاه... نحن ملتزمون بنفس النتائج في سورية".