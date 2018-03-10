تيلرسون يلغي برنامجه في نيروبي

ألغى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي يقوم بجولة في أفريقيا، برنامجه ليوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي بعد إصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن الوفد الأميركي.

وقال مساعد الوزير ستيف غولدستين إن تيلرسون لا يشعر بأنه على ما يرام بعد يومين طويلين عمل خلالهما على مسائل مهمة مثل كوريا الشمالية.

وكان من المقرر أن يشارك الوزير في حدث في إطار برنامج المساعدات الأميركي لمرضى الإيدز في أفريقيا.

وكان من المفترض أن يشارك تيلرسون أيضا في مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام العاصمة الاقتصادية لتنزانيا والتي أوقعت 224 قتيلا وأكثر من 5000 جريح في السابع من آب/ أغسطس عام 1998.

وكان تيلرسون قد وصل الأربعاء إلى أثيوبيا وتوجه صباح الجمعة إلى جيبوتي ثم وصل بعد ظهر اليوم ذاته إلى كينيا. ومن المقرر أن يتوجه الاثنين إلى تشاد والثلاثاء إلى نيجيريا.