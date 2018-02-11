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تيلرسون يصل القاهرة

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولة شرق أوسطية تتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يلتقي تيلرسون خلال زيارته كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري.

وتشمل جولة تيلرسون في الشرق الأوسط زيارة الكويت ولبنان والأردن قبل أن يختتمها في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

ويشارك وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي يعقد في الكويت، كما سيلتقي الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في بيروت، والعاهل الأردني عبد الله الثاني في عمّان.

ويناقش تيلرسون مع الزعماء العرب عدة قضايا بينها مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط.

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