انفجار طرد مفخخ جديد في تكساس

أصيب شخص واحد بجروح إثر انفجار طرد الثلاثاء بأحد مواقع شركة الشحن "فيدكس" قرب مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس.

وتحاول السلطات معرفة إن كات الانفجار على صلة بانفجارات أخرى هزت مدينة أوستن في الآونة الأخيرة.

وقال مسؤولون إن الطرد كان موجها إلى أوستن التي شهدت انفجار أربع قنابل هذا الشهر، ثلاث منها زرعت في طرود وضعت أمام منازل سكنية فيما يعتقد أن الرابعة فجرت عن بعد.

ولم يستبعد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفدرالي في تصريحات لوكالة أسوشتييد وجود صلة بين حادثة الثلاثاء وسلسلة الانفجارات السابقة التي تسببت في مقتل شخصين.

اقرأ أيضا: 'مفجر متسلسل' وراء وقوع ضحايا في تكساس