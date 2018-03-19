'مفجر متسلسل' وراء وقوع ضحايا في تكساس

أعلن برايان مانلي قائد شرطة أوستن بولاية تكساس الاثنين أن التفجير الذي أصاب شخصين ليل الأحد يرتبط بثلاثة تفجيرات أخرى في المدينة وأن وراءها على الأرجح "مُفجر متسلسل" أظهر "مستوى عاليا من المهارة".

وقال مانلي في مؤتمر صحافي: "لا نستطيع أن نصنف هذا على أنه عمل إرهابي أو جريمة كراهية لأن ليس لدينا معلومات كافية".

وتابع: "من الواضح أننا نتعامل مع ما نعتقد أنه مفجر متسلسل بناء على تشابه" التفجيرات.

وكانت التفجيرات السابقة أودت بأميركيين من أصل إفريقي، عن طريق عبوات تركت على عتبات منزليهما فيما أصيبت امرأة من أصول لاتينية كذلك.