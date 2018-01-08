محاكمة نمساوي أقنع طفلا عراقيا بتفجير سوق لعيد الميلاد

قالت وسائل إعلام ألمانية الاثنين إن شابا نمساويا يحاكم بتهمة العلاقة مع جماعات إرهابية تبين أنه حاول إقناع طفل من أصول عراقية بارتكاب تفجيرات في ألمانيا.

ويحاكم النمساوي لورنز كي (19 عاما) بتهمة الانضمام الى داعش، والتخطيط لشن هجمات بالمتفجرات. واعتقل العام الماضي في فيينا بعد تحقيقات مشتركة.

وحسب وسائل إعلام ألمانية، ولد كي في النمسا لأبويين ألبانيين غير مسلمين، وتحول إلى الإسلام عام 2015 حينما كان يقضي حكما بالسجن على خلفية اشتراكه في سطو مسلح.

وتشمل التهم الموجهة للشاب النمساوي محاولة إقناع طفل ألماني من أصل عراقي، بصنع قنابل والاشتراك في هجمات إرهابية.

وأرسل كي دليل صناعة القنابل للطفل الذي كان يتواصل معه عبر تطبيق (واتس آب).

وتقول مصادر قضائية إن الطفل قام فعلا بصنع قنبلة من مساحيق تستخدم في صناعة الألعاب النارية وحاول تفجيرها في سوق عيد الميلاد بمدينة لودفيشهافن الألمانية، لكنه فشل في ذلك.