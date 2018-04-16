روسيا تحجب تيلغرام

بدأت السلطات الروسية الاثنين إجراءات حجب تيلغرام في البلاد بعد أن رفضت إدارة التطبيق حكما قضائيا بتسليم مفاتيح تشفيره لأجهزة الأمن الروسية.

ومن شأن تسليم مفاتيح تشفير التطبيق أن يمكن السلطات الروسية من الاطلاع على رسائل المستخدمين.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان على موقعها إنها أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة تنفيذا لقرار أصدرته محكمة روسية في هذا الصدد.

ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن مسؤول بالهيئة قوله إن استكمال عملية الحجب سيستغرق عدة ساعات.

ورفض صاحب التطبيق بافل دوروف، وهو مواطن روسي، تهديدات سابقة أطلقتها السلطات في موسكو بحجب التطبيق في حال لم تتسلم مفاتيح التشفير، رد عليها بالقول إن شركته لن تتخلى عن بيانات المستخدمين وإن تيلغرام سيواصل حماية "الحرية والسرية".

ولتيلغرام 200 مليون مستخدم في العالم، وهو في المرتبة التاسعة عالميا بين تطبيقات الرسائل الأكثر استخداما.