العنف في المدارس العراقية .. ما قبل 2003 وما بعدها

يتجمع 600 طالب تقريبا تتراوح أعمار أغلبهم من 6-12 سنة، يوم الخميس في ساحة صغيرة،. يتلى النشيد الوطني العراقي المعتمد في ذلك الوقت.. خلال دقائق يردد الطلبة الصغار كلمات مثل سيف، لهيب، ثورة. بالتأكيد هناك كلمات البعث والرفاق أيضا. إن كان كل هذا لا يكفي.. فإن مدير المدرسة الذي يرتدي الملابس العسكرية في هذا اليوم يحرص على إطلاق 3-5 رصاصات من بندقيته الكلاشينكوف، تحية للعلم الذي يرفعه طلبة يرتدون ملابس الطلائع، النسخة البعثية من الكشافة. "كنت في الطلائع، كان يفترض أننا نتلقى تدريبات رياضية وكشفية، في الحقيقة تدريباتنا الرياضية اقتصرت على المسير والهرولة بالطريقة العسكرية، أما التدريبات الكشفية فكانت محاضرات في العقيدة القومية للبعث بنسختها الصدامية"، يقول سامي قنبر، الذي كان طالبا في مدرسة الإمام علي الابتدائية عام 1990 - 1996.

"كل المدارس كانت تفعل الشيء نفسه"، يقول سامي، مضيفا "كنت أرتعب كل خميس، وكانوا يقولون إن الطلائع يجب أن لا يخافوا من صوت الرصاص، تبدد الخوف بعدها فعلا". خلال الثمانينيات والتسعينيات، كان الطلبة العراقيون يلقنون مبادئ حزب البعث في دروس "التربية الوطنية، التربية القومية". تلك الدروس كانت إجبارية، والرسوب فيها يعني غالبا أن الطالب (أو عائلته) لا يمتلكون الروح الوطنية الكافية. "كان هذا رعبا، بدلا من التهديد بالمسطرة الخشبية، كان المعلم يطلب ترديد 16 نقطة من منجزات البعث بعد 1968 ومن يفشل في تعدادها بشكل يرضي المعلم قد ينظر إليه على أنه فشل في إثبات حبه للنظام". في عام 1998 ابتدع النظام تسمية "يوم النخوة". أجبر ملايين الطلبة على التدرب على حمل واستخدام الأسلحة، كان مشهدا عاديا أن ترى مئات المراهقين يحملون الكتب ورشاشات الكلاشينكوف خارجين من المدرسة متوجهين إلى المنزل. مجددا، كان من يرفض التدرب يتهم بـ"عدم الإخلاص للنظام". بعدها أسس النظام قوة عسكرية تسمى "أشبال صدام" يسجل فيها الأطفال الذين تجاوزوا 14 عاما من العمر، لتلقي التدريبات الخاصة بحمل السلاح وتنفيذ مهمات معقدة، منها الاغتيالات.

التخرج من الأشبال كان يعني الإشتراك في ما عرف بـ"فدائيي صدام". المنظمة التي أسسها صدام وقادها ابنه عدي، والمتهمة بجرائم ضد الإنسانية منها عمليات إعدام جماعي لمعارضين، ونساء بحجة ممارسة أفعال لا أخلاقية وقتها. مع هذا، لم يكن الطلبة الصغار يفهمون فعلا معنى "الفشل في إثبات الوطنية"، وما كان مرعبا أكثر هو "المسطرة الخشبية المغطاة بأنبوب بلاستيكي"، التي كان المعلمون البعثيون يلوحون باستخدامها في حالة الفشل باستذكار الدروس أو في حالة الإخلال بنظام الصف. أحمد الحسيني روى في منشور طويل بعض ذكريات الدراسة