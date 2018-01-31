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شرطة باريس تعتقل المفكر الإسلامي طارق رمضان

طارق رمضان

اعتقلت السلطات الفرنسية الأربعاء المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بحسب ما أفاد به مصدر قضائي، وذلك بعد أشهر على اتهام امرأتين له بالاغتصاب.

واستدعت شرطة باريس الأستاذ في جامعة أوكسفورد، لاستجوابه في أحد مراكزها ثم احتجزته في إطار "تحقيق أولي في باريس في مزاعم الاغتصاب والاعتداء ضده".

ونفى رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، جملة وتفصيلا تهم الاغتصاب التي تلاحقه.

ورفعت الناشطة العلمانية والسلفية السابقة هندة عياري دعوى ضد رمضان اتهمته فيها باغتصابها في فندق في باريس عام 2012، فيما اتهمته امرأة أخرى لم يكشف عن هويتها لكن ذكر أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة باغتصابها في فندق في مدينة ليون عام 2009.

هندة عياري
هندة عياري

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت جامعة أكسفورد أنها توصلت إلى اتفاق مع الأكاديمي البالغ من العمر 55 عاما، يقضي بحصوله على إجازة من عمله أستاذا للدراسات الإسلامية المعاصرة.

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