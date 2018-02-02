المفكر الإسلامي طارق رمضان يمثل أمام القضاء الفرنسي

يمثل المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان أمام قاضي تحقيق فرنسي الجمعة، ومن المحتمل أن يتم توجيه الاتهام إليه في إطار شكويين ضده بالاغتصاب.

ونقل رمضان وهو حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر، ليل الخميس الجمعة إلى نيابة باريس التي ستفتح إجراء قضائيا لم تعرف تفاصيله الجنائية في هذه المرحلة، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.

وتم توقيف الأستاذ في جامعة أوكسفورد الأربعاء في إطار تحقيقات أولية في العاصمة الفرنسية حول اتهامات بالاغتصاب والاعتداء.

وينفي رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية بشدة الاتهامات الصادرة عن امرأتين مسلمتين له بالاغتصاب.

وتتهم المدعية الأولى وهي هندة عياري البالغة 41 عاما، رمضان باغتصابها في فندق بباريس في 2012. وكانت قد وثقت الواقعة في سيرة ذاتية نشرتها في 2016 مستخدمة اسما مستعارا للإشارة إلى المعتدي، لكنها قررت فضحه في أعقاب فضيحة المنتج الأميركي هارفي وانستين.

أما المدعية الثانية فهي امرأة في عقدها الرابع،تشير إلى نفسها باسم "كريستيل" وتتهم رمضان باغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون في 2009.

نفى رمضان اتهامات الامرأتين واتهامات اخرى في وسائل اعلام سويسرية باساءات جنسية بحق شابات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ووصف ذلك "بحملة أكاذيب يشنها خصومي".