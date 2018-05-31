هجوم قرب مقر للحرس الوطني السعودي

قضى رجل أمن سعودي إثر تعرضه للطعن على يد مسلح مقرب مقر للحرس الوطني في مدينة الطائف غرب المملكة مساء الأربعاء، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية الخميس.

وقالت صحيفة سبق نقلا عن مصادر إن "أحد الأشخاص أقدم على طعن رجل أمن كان يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، ما تسبب بمقتله".

وأضافت أن أجهزة الأمن تعقبت المهاجم وتبادلت إطلاق النار معه أثناء محاولته الفرار من موقع الهجوم بسيارة تابعة لشرطة المرور، مشيرة إلى اعتقاله.

وتختلف هذه الرواية عما ذكرته ذات الصحيفة في وقت سابق بأن مهاجمين اثنين طعنا رجل مرور قبل أن يقوما بمهاجمة مقر للحرس الوطني.



