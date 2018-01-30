سورية.. نزوح أكثر من 270 ألفا بسبب المعارك خلال الشتاء

قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 270 ألف سوري فروا من المعارك في محافظتي إدلب وحماه شمال غرب سورية بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة بالأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن الدولي أن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها ما أجبر العديد من الأشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية الـ 160 في إدلب.

وقالت مولر: "خلال أشهر الشتاء الرطبة والباردة، عاشت العديد من الأسر في خيمة تتقاسمها مع آخرين".

وفي عفرين، اضطر 15 ألف شخص للنزوح داخل المنطقة ولجأ ألف شخص إلى محافظة حلب المجاورة، بحسب المسؤولة.

ويقول الجيش التركي إنه يستهدف مواقع المسلحين الأكراد في عفرين السورية منذ أيام.

وقالت مولر إن السلطات السورية عطلت قوافل إنسانية في كانون الثاني/يناير الحالي.

ويحتاج أكثر من 13.1 مليون سوري للمساعدة الإنسانية ضمنهم 6.1 ملايين نازح داخل سورية.