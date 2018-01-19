البرد يقتل 10 سوريين حاولوا دخول لبنان

أعلن الجيش اللبناني الجمعة مصرع 10 سوريين كانوا يحاولون اللجوء إلى لبنان، بسبب عاصفة ثلجية.

وقال الجيش في بيان إن السوريين الذين عبروا الحدود من سورية بشكل غير شرعي قضوا في "جرود منطقة الصويري- المصنع"، فيما أفاد رئيس غرفة العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى بأن ست نساء وطفلين بين الضحايا.

العثور على جثث أشخاص سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري، وإنقاذ آخرين.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/hx3lO1oyHR — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 19, 2018

وأشار البيان إلى نجاة خمسة أشخاص آخرين وتوقيف اثنين منهم هما المهربان.

ونقلت الجثث إلى مستشفيات المنطقة، فيما تستمر أعمال البحث عن عالقين آخرين في الثلوج لإنقاذهم.

ويستضيف لبنان الذي يقدر عدد سكانه بأربعة ملايين نسمة، حوالي مليون سوري فروا من وطنهم الذي تقطعه الحرب منذ عام 2011.

المصدر: الجيش اللبناني/ أ ف ب