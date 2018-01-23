قصة لاجئ سوري من 'باب الحارة' إلى هوليوود

من مسلسل "باب الحارة" إلى هوليوود، درب لم يخلُ من الصعوبات. لكن حياة الممثل السوري جهاد عبدو – Jay Abdo الذي لمع نجمه في مجال الدراما والسينما على مدى العقدين الفائتين، أخذت منحى غير متوقع كحيوات كثير من السوريين غيّرتها الحرب تغييرا جذريا.

شارك عبدو في أعمال جماهيرية عدة، وعُرف بشخصية رياض في "باب الحارة"، قبل أن يغادر دمشق نحو الولايات المتحدة نهاية عام 2011، بالتزامن مع بداية الأزمة في وطنه.

في حياته الجديدة بالولايات المتحدة، لم يكن الطريق ممهدا، بل قاده إلى نقطة تبعد كل البعد عن شغفه الفني. ولم يكن بحسبانه أن طريقه الشاق ستضعه بين نجوم هوليوود.

اقرأ المقال كاملاتشغ