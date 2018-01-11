الحريري للحرة: نطالب باستئناف برنامج دعم الفصائل العسكرية

طالب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري الخميس باستئناف برنامج أشرفت عليه الولايات المتحدة لدعم فصائل المعارضة التي تقاتل ضد النظام السوري.

وقال الحريري في حديث لـ"الحرة" إن النقاشات بين وفد المعارضة السورية الذي يزور الولايات المتحدة مع أعضاء في الكونغرس وكذلك مع مستشار الأمن القومي الأميركي أتش آر ماكماستر تضمنت تنبيها لـ"خطورة وقف برنامج الدعم" في ظل ما وصفه بحملة "بربرية" تشنها قوات النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية وإدلب.

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وأضاف الحريري أن وقف هذا الدعم قد يأتي بنتائج "كارثية على الوضع في سورية"، كاشفا عن اتصالات لمحاولة استرجاع هذا الدعم الذي يقول إنه من دونه ستقع الفصائل "فريسة للتنظيمات الإرهابية".

وكان الرئيس دونالد ترامب أكد في تموز/ يوليو الماضي وقف برنامج المساعدات الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قبل نحو أربع سنوات، إلا أن نصر يقول إن الدعم توقف منذ نهاية العام المنصرم.

وردا على سؤال حول موقف المعارضة السورية من المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي ترعاه روسيا كمسار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الدائرة في سورية منذ 2011، قال الحريري إنه "لا توجد حتى هذه اللحظة أية معلومات واضحة عن سوتشي".

وأوضح أن "الرسائل التي صدرت من الشخصيات السياسية الروسية وهذا السلوك الذي نراه على الأرض من قصف مفتوح واستهداف للمدنيين جعل الشارع السوري يصدر عشرات البيانات الرافضة لمؤتمر سوتشي".

وأضاف الحريري أن "هيئة المفاوضات لديها اجتماع بعد أيام قليلة وهي تدرس كل المعطيات والمتغيرات وصوتها سيكون ترجمة لصوت الشارع".