مشاورات لتأمين وتمويل قوة جديدة في سورية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن واشنطن تسعى لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سورية بعد هزيمة داعش.

وقال المسؤولون إن مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جون بولتون اتصل بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية لاستطلاع رأي القاهرة في المساهمة بتلك القوات.

كما طلبت الإدارة الأميركية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات وموارد عسكرية، للحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سورية بعد القضاء على داعش.

من جهته، قال إريك برينس، مؤسس شركة أكاديماي (بلاك ووتر سابقا) الأميركية للعمليات الأمنية الخاصة، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية.

وكرر الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة رغبته في سحب القوات الأميركية من سورية بعد القضاء على داعش، ولم يستبعد سابقا تمديد بقاء تلك القوات إذا ما تم تمويلها من دول عربية.