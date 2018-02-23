مجلس الأمن يصوت على هدنة في سورية

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الجمعة على مشروع قرار صاغته الكويت والسويد يطالب بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما في سورية.

ولم يعرف بعد موقف روسيا من المشروع الذي طالبت إدخال تعديلات عليه، وقالت إن صياغته بشكله الحالي غير واقعية.

وتأتي هذه التطورات غداة فشل الدول الأعضاء في مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق.

ويحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات لتمريره، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، حق النقض.

وتتعرض الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة المحاصرة قرب دمشق إلى قصف متواصل من النظام السوري أسفر في الأيام الخمسة الماضية عن سقوط ما لا يقل عن 420 قتيلا فضلا عن مئات الجرحى ما أثار تنديدات دولية واسعة.

المصدر: وكالات