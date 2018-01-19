أنقرة تبدأ عملية عفرين.. الأكراد: سنرد بشدة

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية الجمعة أن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين شمال غرب سورية.

وقال المتحدث باسم الوحدات في عفرين روجهات روج لرويترز إن القصف الذي جرى من الأراضي التركية بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر حتى صباح الجمعة.

وأضاف أن وحدات حماية الشعب سترد "بشدة" على أي هجوم على عفرين.

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي إن العملية العسكرية في عفرين بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود، لكنه أشار إلى أن أي قوات برية لم تتحرك في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت الخميس تركيا إلى عدم شن هجوم على مدينة عفرين، وحثتها على التركيز على محاربة تنظيم داعش بدلا من مهاجمة المدينة.

وتخضع عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية".

وتأتي هذه التحركات التركية بعد أن أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف مقاتل بالتعاون مع قوات سورية الديموقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش".