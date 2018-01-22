قوات سورية الديمقراطية: روسيا فتحت أجواء عفرين للأتراك

وجهت قوات (سورية الديمقراطية)، الاثنين، انتقادات لروسيا بسبب "موقفها غير الأخلاقي"، المتمثل بانسحاب قواتها من عفرين قبل الهجوم التركي.

وأضاف المتحدث إن "الموقف الروسي فتح أجواء عفرين للقوات الجوية التركية"، متهما أسطنبول بضرب مناطق مدنية، وهو ماتنفيه تركيا.

وأشار المتحدث إلى أن "القوات تدرس إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة"

وكانت تركيا أعلنت، الاثنين، إن الحملة على عفرين لن تستمر طويلا.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ان العملية ستؤدي الى "تقليص خطر الإرهاب" على تركيا خلال الفترة المقبلة.

وقصفت تركيا أهدافا شمال سورية لليوم الثالث على التوالي من العملية.

وتسبب القصف التركي، السبت بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم سبعة مدنيين وفق حصيلة للوحدات الكردية، في حين أصرت أنقرة على أن الخسائر وقعت في صفوف المقاتلين الأكراد.

وكانت الولايات المتحدة دعت الأحد تركيا إلى "ممارسة ضبط النفس" وتجنب سقوط ضحايا مدنيين في العملية التي تنفذها أنقرة عبر الحدود.