وحدات حماية الشعب تنفي محاصرة القوات التركية عفرين

نفت وحدات حماية الشعب الكردية الجمعة حصار القوات التركية لمدينة عفرين السورية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جيش بلاده طوق وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود إن "قوات الجيش التركي تبعد عن عفرين ما بين 10 و15 كيلومترا".

وكان أردوغان قد قال "باتت عفرين محاصرة. يمكننا دخولها في أي لحظة".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد يوم على سيطرة قوات بلاده وفصائل سورية موالية لها على بلدة جنديرس الاستراتيجية التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن عفرين.

وشنت أنقرة في كانون الثاني/يناير هجوما على المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين التي تضم المدينة وعددا من القرى والبلدات والمزارع المحيطة بها.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 199 مدنيا على الأقل بينهم 32 طفلا جراء الهجوم التركي على المنطقة.

المصدر: وكالات