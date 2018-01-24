سورية الديموقراطية: أجانب انضموا إلينا لقتال الأتراك في عفرين

قالت قوات سورية الديموقراطية الأربعاء إن متطوعين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.

وقال المسؤول البارز في القوات ريدور خليل لوكالة رويترز إن هؤلاء المتطوعين شاركوا في السابق في معارك ضد تنظيم داعش في الرقة ودير الزور.

ورفض خليل تحديد موعد وصول هؤلاء الأجانب إلى عفرين، لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات.

ويواصل الجيش التركي عملياته العسكرية في عفرين منذ السبت الماضي ضد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى ملاحقة عناصر تنظيم داعش في المنطقة، لكن قوات سورية الديموقراطية تنفي ذلك، وتؤكد أن لا وجود لداعش في المنطقة.

وقال ريدور خليل إن "العالم كله يعرف إن داعش غير موجود في عفرين"، متهما الجيش التركي بـ"تضليل" الرأي العام العالمي.

وكان الجيش التركي أعلن الثلاثاء إن 260 على الأقل من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وتنظيم داعش قتلوا خلال العملية العسكرية في عفرين.

وجرت معارك عنيفة الثلاثاء في منطقة عفرين، معقل وحدات حماية الشعب الكردية، بالتزامن مع دعوة صدرت من الولايات المتحدة لتركيا إلى ضبط النفس في سورية.