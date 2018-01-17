تيلرسون: لن نسمح بتكرار الأخطاء السابقة في سورية

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الحفاظ على وجود عسكري ودبلوماسي أميركي في سورية أمر أساسي لمصلحة الأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة.

وأضاف تيلرسون في تصريحات أدلى بها في جامعة ستانفورد إن الانسحاب الكامل لواشنطن سيساعد نظام الأسد على مواصلة "حكمه الوحشي".

وأوضح الوزير الأميركي أن واشنطن تسعى بالسبل الدبلوماسية من أجل خروج الأسد من السلطة لكنه دعا إلى "التحلي بالصبر" في اعتراف بأن الأسد الذي دعمته روسيا وإيران لن يترك السلطة على الفور على الأرجح.

ووصف تيلرسون كلا من نظام الأسد والنظام الإيراني بـ"الأنظمة الشريرة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

وساهمت استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب في تحرير أراض واسعة في سورية كانت محتلة من قبل تنظيم داعش، حسب تيلرسون.

وكانت قوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن قد حررت سابقا مدينة الرقة التي كانت معقلا للتنظيم المتشدد.