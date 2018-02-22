روسيا: لا اتفاق في مجلس الأمن بشأن سورية

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخميس إن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سورية لمدة شهر.

وخلال جلسة للمجلس ناقشت مشروع قرار يهدف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، نددت الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء آخرون بموقف روسيا الداعم للنظام السوري.

وانتقد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر "الهجمات على المستشفيات"و"الوضع الذي لا يمكن القبول به".

ويتفاوض الأعضاء الـ15 في المجلس على مشروع قرار أعدته السويد والكويت ينص على وقف لإطلاق النار في سورية يستمر شهرا للسماح بتخفيف الحصار عن الغوطة الشرقية والقيام بعمليات إجلاء إنسانية.

ولتجنب فيتو روسي خلال التصويت، وافق الأعضاء قبل حوالي أسبوع على أن تستثني هذه الهدنة تنظيمي داعش والقاعدة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن بلاده مستعدة لوقف إطلاق النار شرط أن تشمل الاستثناءات أيضا "المجموعات المتعاونة" مع التنظيمات المتشددة و"التي تهاجم الأحياء السكنية" في العاصمة السورية دمشق.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بمقتل 403 مدنيين خلال خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي على الغوطة الشرقية.

المصدر: وكالات