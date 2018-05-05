سورية.. الأطفال خارج المدرسة والمدارس تحت القصف

غادر مئات الآلاف من الطلبة السوريين مقاعد الدارسة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ سبع سنوات. اليونيسف تقول إن 2.8 مليون طفل سوري محرمون من التعليم.

محمد، 16 عاما، ترك المدرسة منذ ثلاث سنوات، ويعمل في صيدلية في منبج بريف حلب الشرقي. لو استمر في المدرسة، لكان محمد الآن في الصف الأول الثانوي.

أما رؤى، 14 عاما، فأضاعت سنة كاملة من دراستها بعد أن توقف أهلها عن إرسالها إلى المدرسة خلال سيطرة داعش على ريف حلب الشرقي. هي الآن في الصف السابع.

مدارس تحت القصف!

في منتصف العام الماضي، أصدرت وحدة تنسيق الدعم السورية، وهي منظمة سورية غير حكومية، دراسة عن وضع التعليم في البلاد.

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