القوات السورية تقول إن مواقعها تعرضت لقصف إسرائيلي

أعلنت القيادة العامة لجيش النظام السوري الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية أغارت عدة مرات على مواقع عسكرية سورية، مشيرة إلى سقوط صواريخ قرب إحدها ما أدى إلى خسائر مادية.

وأفادت القيادة في بيان أصدرته بأن الضربات الجوية والقصف بصواريخ أرض-أرض استهدف عدة مواقع داخل الأراضي السورية ثلاث مرات فجر الثلاثاء، من بينها منطقة القطيفة في ريف دمشق.

وحسب الرواية السورية، فإن الدفاعات الأرضية "أصابت" مقاتلة إسرائيلية و"أسقطت" ثلاثة صواريخ أطلقت من الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في الجولان ومن منطقة طبريا.

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن البيان السوري.