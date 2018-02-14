تقرير: مرتزقة هجوم دير الزور يعالجون في مستشفيات روسية

ذكر موقع بلومبيرغ في تقرير الأربعاء أن "المرتزقة الروس" الذين أصيبوا في سورية خلال رد قوات التحالف الدولي على هجوم تعرضت له قوات سورية الديموقراطية، يعالجون في مستشفيات وزارة الدفاع الروسية.

ونقل الموقع عن مصدرين على اتصال ببعض هؤلاء المرتزقة، أنهم يعالجون في مستشفيات في موسكو وسان بطرس بيرغ.

وقتل نحو 200 شخص غالبيتهم من الروس الأسبوع الماضي في هجوم فاشل على قاعدة للقوات الكردية المدعومة من واشنطن، حسب الموقع ذاته.

وتنفي موسكو علاقتها بالمدنيين الروس المتواجدين في سورية، وتقول إنهم لا يعملون مع الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "ليست لدينا معلومات بشأن وجود محتمل لروس آخرين في سورية".

ووفق بلومبيرغ، ينخرط مرتزقة روس في العمليات التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا وسورية، ومن شأنهم أن يساعدوا روسيا في نفي أي صلة لها بالعمليات.